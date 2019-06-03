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Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе 

Газета.Ru 35 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что у него есть конкретные решения по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Президент отметил, что готов выйти с новыми предложениями к контактной группе.
В то же время Зеленский вновь добавил, что никто "торговать суверенитетом не собирается".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что экс-президент страны Леонид Кучма снова стал представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Также Зеленский сообщил, что 5 июня пройдет первая встреча трехсторонней группы во главе с Кучмой.
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В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , РИА Новости
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