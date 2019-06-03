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Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу 

Рамблер 41 минуту назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть «конкретные предложения и новые решения», касающиеся урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает РИА Новости.
«Никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", — подчеркнул глава государства на брифинге.
Ранее 2-й президент Украины Леонид Кучма был назначен Зеленским представителем страны на переговорах по Донбассу в Минске. 80-летний политик отметил, что не мог не принять предложение, потому что государство «переживает нелёгкие времена своей истории». При этом Кучма отметил, что у украинской стороны уже есть предложения, которые помогут активизировать Минский процесс.
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В 2014 году Кучма был одним из политиков, подписавших Минский протокол со стороны Украины. Позже он участвовал во встречах контактной группы, которую покинул в сентябре 2018-го из-за «преклонного возраста». Кучма также объяснял своё решение стремлением дать возможность «поработать другим». После него интересы Украины в контактной группе представлял бывший министр обороны страны Евгений Марчук.
Комментарии106
В мире , Видео , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , РИА Новости
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