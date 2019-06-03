Сербия не будет вводить санкции против России

Спикер Сербского парламента Майя Гойкович заявила, что ее страна никогда не поддержит введение санкций против России , передает корреспондент "Газеты.Ru". "Хочу подчеркнуть, что Сербия никогда не примет санкции в отношении Российской Федерации и русского народа", — заявила политик. Также она подчеркнула, что Сербия благодарна России за "постоянную, непрерывную поддержку по вопросам Косово и Метохии. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Сербском парламенте обвинил США и ЕС в росте напряженности на Балканах.