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Сербия не будет вводить санкции против России 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Сербского парламента Майя Гойкович заявила, что ее страна никогда не поддержит введение санкций против России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Хочу подчеркнуть, что Сербия никогда не примет санкции в отношении Российской Федерации и русского народа", — заявила политик.
Также она подчеркнула, что Сербия благодарна России за "постоянную, непрерывную поддержку по вопросам Косово и Метохии.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Сербском парламенте обвинил США и ЕС в росте напряженности на Балканах.
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В мире , Политика , Вячеслав Володин , ЕС , Госдума , Газета.Ru , Сербия
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