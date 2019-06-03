Зеленский подведёт итоги ста дней президентства 

Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечении первых 100 дней работы на своём посту. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определённые результаты, — цитирует её «Интерфакс».
Инаугурация нового главы Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
Ранее действующий лидер назначил экс-главу Незалежной Леонида Кучму представителем в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Он также назвал дату предстоящих консультаций. 5 июня состоится первая встреча трёхсторонней группы по этой проблеме.