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Зеленский подведёт итоги ста дней президентства 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский может провести первую большую пресс-конференцию по истечении первых 100 дней работы на своём посту. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Вы можете рассчитывать на большую пресс-конференцию, когда будет 100 дней президентства, потому что уже будут наработаны какие-то определённые результаты, — цитирует её «Интерфакс».
Инаугурация нового главы Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
Ранее действующий лидер назначил экс-главу Незалежной Леонида Кучму представителем в контактной группе по урегулированию в Донбассе. Он также назвал дату предстоящих консультаций. 5 июня состоится первая встреча трёхсторонней группы по этой проблеме.
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В мире , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , Интерфакс
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