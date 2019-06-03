Трамп встретился с Елизаветой II 

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
President Donald Trump and Melania join the Queen, Prince Charles and the Duchess of Cornwall as they stand of the UK National Anthem. #USStateVisit #TrumpUKVisit #GodSavetheQueen pic.twitter.com/U1P7HxBb2o— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) 3 июня 2019 г.
Как видно на кадрах опубликованного видео, Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп вместе с Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой принимают участие в торжественной церемонии с участием военных по случаю государственного визита президента США.
Диалог членов королевской семьи и американского лидера, как ожидается, продолжится за обедом.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Британию.