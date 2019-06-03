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Трамп встретился с Елизаветой II 

RT на русском 55 минут назад
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Как видно на кадрах опубликованного видео, Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп вместе с Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой принимают участие в торжественной церемонии с участием военных по случаю государственного визита президента США.
Диалог членов королевской семьи и американского лидера, как ожидается, продолжится за обедом.
Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Британию.
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В мире , Видео , Елизавета II , Чарльз Виндзор , Дональд Трамп , США , Великобритания
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