Трамп встретился с Елизаветой II

Как видно на кадрах опубликованного видео, Дональд Трамп, первая леди США Меланья Трамп вместе с Елизаветой II, её сыном принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Корнуольской Камиллой принимают участие в торжественной церемонии с участием военных по случаю государственного визита президента США.

Диалог членов королевской семьи и американского лидера, как ожидается, продолжится за обедом.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл с визитом в Британию.