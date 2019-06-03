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Кучма внес предложение по перемирию в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ввести режим прекращения огня на период сбора урожая.
«Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Леонид Кучма отметил, что намерен инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
Также во время встречи участники обсудили перспективы активизации переговорного процесса по Донбассу и необходимые для этого шаги.
«Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — приводит слова Кучмы пресс-служба.
Ранее Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Владимир Зеленский , РИА Новости , Киев
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