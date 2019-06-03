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Американцев взволновала новая прическа Трампа 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сменил прическу и удивил американцев. Об этом сообщает Metro.
3 июня, в преддверии государственного визита в Великобританию, Трамп прибыл в евангелистскую церковь, чтобы почтить память жертв массового расстрела в синагоге калифорнийского города Повэй. Там его и заметили с новой стрижкой: теперь волосы президента «зализаны» назад.
Американцы оценили изменения во внешности главы государства и обсудили их в Twitter.
«Пожалуйста, верните свою старую прическу. Новая — это совсем не вы. Не стоит менять себя ради королевы Елизаветы или ради кого-то еще!» — призвал один из пользователей соцсети.
«Новая стрижка Трампа такая странная потому, что выглядит куда нормальнее его обычной прически», — высказался другой.
Однако нашлись и те, кто одобрил выбор президента. «Ваша новая стрижка прекрасна. Ходите так. Она выглядит намного изысканнее и современнее. Ваша старая прическа больше не актуальна. Теперь у вас есть изюминка, и вы демонстрируете радость жизни. Браво», — похвалила одна пользовательница.
«Мы полюбили вашу новую стрижку, вы выглядите моложе и консервативнее», — поддержала другая.
В апреле прошлого года верхняя одежда президента Трампа вызвала насмешки в соцсетях. Главу государства сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто.
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Комментарии1
В мире , США , Дональд Трамп , Великобритания
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