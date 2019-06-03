Американцев взволновала новая прическа Трампа

3 июня, в преддверии государственного визита в Великобританию , Трамп прибыл в евангелистскую церковь, чтобы почтить память жертв массового расстрела в синагоге калифорнийского города Повэй. Там его и заметили с новой стрижкой: теперь волосы президента «зализаны» назад.

Американцы оценили изменения во внешности главы государства и обсудили их в Twitter.

«Пожалуйста, верните свою старую прическу. Новая — это совсем не вы. Не стоит менять себя ради королевы Елизаветы или ради кого-то еще!» — призвал один из пользователей соцсети.

«Новая стрижка Трампа такая странная потому, что выглядит куда нормальнее его обычной прически», — высказался другой.

Однако нашлись и те, кто одобрил выбор президента. «Ваша новая стрижка прекрасна. Ходите так. Она выглядит намного изысканнее и современнее. Ваша старая прическа больше не актуальна. Теперь у вас есть изюминка, и вы демонстрируете радость жизни. Браво», — похвалила одна пользовательница.

«Мы полюбили вашу новую стрижку, вы выглядите моложе и консервативнее», — поддержала другая.

В апреле прошлого года верхняя одежда президента Трампа вызвала насмешки в соцсетях. Главу государства сфотографировали во время высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его синего пальто.