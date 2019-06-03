В Раде назвали тему визита Зеленского в Брюссель

Визит Зеленского в Брюссель запланирован 4-5 июня, также состоятся встречи с руководством ЕС

"Мы убеждены, что завтра (во вторник — ред.) во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой", — сказала Геращенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.

По ее словам, беспокоит тот факт, что Зеленский не был приглашен на мероприятия по случаю 75-ой годовщины высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.