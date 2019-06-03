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В Раде назвали тему визита Зеленского в Брюссель 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский в ходе визита в Брюссель должен поднять тему обмена пленными в Донбассе.
Визит Зеленского в Брюссель запланирован 4-5 июня, также состоятся встречи с руководством ЕС.
"Мы убеждены, что завтра (во вторник — ред.) во время первого визита президента Зеленского в Брюссель тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой", — сказала Геращенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
По ее словам, беспокоит тот факт, что Зеленский не был приглашен на мероприятия по случаю 75-ой годовщины высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.
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В мире , Украина , Ирина Геращенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , Брюссель
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