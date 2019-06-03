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СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского 

Украина.ру + ещё 1 36 минут назад
Фото: Юлія Мендель/facebook.com
В конце апреля стало известно, что Зеленский объявил конкурс на должность своего пресс-секретаря. По его итогам победу одержала Мендель, ранее работавшая на телеканалах ICTV, «Еспресо» и «Интер». Помимо этого она сотрудничала с украинской версией журнала Forbes, а также с американскими изданиями Politico и The New-York Times.
По информации журналистов, указ о ее назначении будет опубликован 3 июня в течение дня.
Сама Мендель не стала комментировать в СМИ данную ситуацию, предложив подождать соответствующего указа главы государства.
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В мире , Украина , Forbes
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