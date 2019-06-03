Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко обвинила КС Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Раду 

РИА Новости + ещё 3 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила Конституционный суд (КС) Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Верховную раду.
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента. Парламентарии просят рассмотреть их представление в месячный срок. В КС Украины подтвердили получение жалобы депутатов на указ Зеленского о роспуске Рады.
"Сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов, несмотря на то, что более 70% людей ждут этих выборов 21 июля. Как раз через Конституционный суд, который частично сформирован еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь еще до осени, и Конституционный суд планирует стать соучастником в том, чтобы сорвать досрочные выборы парламента", — сказала Тимошенко в понедельник в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций.
По ее словам, если прежняя власть сорвет выборы, это будет противоречить интересам общества.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым обогнал всю Россию171
США поставили ультиматум Европе480
«Умер на руках у девушки»: в Подмосковье зарезали спецназовца51
Сосед убитого спецназовца рассказал о трагедии126
В Москву придет тропическая жара9
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:18
Аварийная посадка прошла во внештатном режиме
Происшествия
02:50
Создан протез с эффектом реальной ступни
Наука и техника
00:58
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество Социология
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:50
Пострадавших при падении батута детей отключили от ИВЛ
Происшествия
00:45
Наезд круизного лайнера на катер попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение