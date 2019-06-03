Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ходе слушаний в понедельник окружному суду Уппсалы были предъявлены новые данные, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.
"В ходе слушаний суд получил новые данные и потребуется время, чтобы с ними ознакомиться",
— заявила судья, ведущая дело, перед тем как завершить заседание, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что решение будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).
Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Журналисты были допущены в зал, когда стороны произносили завершающее слово.
Прокурор Ева-Мари Перссон требует заочного ареста Ассанжа, что позволит запросить его экстрадицию из Великобритании. Адвокат основателя WikiLeaks настаивает, что это требование не имеет под собой оснований, поскольку его подзащитный уже находится в тюрьме в Великобритании.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
РИА Новости: последние новости
Зеленский заявил, что есть новые решения по урегулированию в Донбассе Трамп раскритиковал мэра Лондона В Сербии исключили введение санкций против России
Комментарии
В мире , Криминал , Wikileaks , РИА Новости , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский заявил о новых решениях по Донбассу116
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»5
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России94
Умер Владимир Горевой
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу171
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:19
«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России
Европа В мире
05:54
Панин осуществил детскую мечту
Шоу-бизнес
01:06
Умерла звезда «Спокойной ночи, малыши!»
Общество Статьи
02:55
Установлена личность возможного убийцы спецназовца
Происшествия Криминал
02:51
Шнуров раскритиковал рэп-баттлы
Шоу-бизнес
00:59
«Лживый балаган»: Галкин пожаловался на Малахова
Шоу-бизнес
13:48
Назначен представитель Украины в переговорах по Донбассу
В мире Украина
03:43
«Опустили татарскую нацию»: Алсу затравили в Сети
Шоу-бизнес
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение