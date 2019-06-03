Шведский суд получил новые данные по делу Ассанжа в ходе слушаний

В ходе слушаний в понедельник окружному суду Уппсалы были предъявлены новые данные, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого в Швеции обвиняют в преступлениях на сексуальной почве.

"В ходе слушаний суд получил новые данные и потребуется время, чтобы с ними ознакомиться",

— заявила судья, ведущая дело, перед тем как завершить заседание, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что решение будет объявлено в 16.00 по местному времени (17.00 мск).

Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Журналисты были допущены в зал, когда стороны произносили завершающее слово.

Прокурор Ева-Мари Перссон требует заочного ареста Ассанжа, что позволит запросить его экстрадицию из Великобритании. Адвокат основателя WikiLeaks настаивает, что это требование не имеет под собой оснований, поскольку его подзащитный уже находится в тюрьме в Великобритании.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.