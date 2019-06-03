В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который корректировал огонь по подконтрольному ДНР городу Ясиноватая.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляли, что силовики в понедельник выпустили почти 50 мин различного калибра, под обстрелом оказались окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки.