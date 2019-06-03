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В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, который корректировал огонь по подконтрольному ДНР городу Ясиноватая.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявляли, что силовики в понедельник выпустили почти 50 мин различного калибра, под обстрелом оказались окраины Донецка, Ясиноватой и Горловки.
"Сегодня умелыми действиями наших военнослужащих был сбит БЛА противника, который вел корректировку огня по Ясиноватой. Мы уже неоднократно фиксировали применение противником беспилотников для корректировки огня по населенным пунктам и мирным жителям", — сказал журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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