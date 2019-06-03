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В Израиле умер последний участник восстания в «Собиборе» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: CC BY 4.0 / Odessitm /
Последний участник восстания в нацистском концлагере "Собибор" Семен Розенфельд скончался в Израиле, сообщили местные власти.
Воину-красноармейцу, который в 1943 году сражался с эсэсовскими охранниками вместе с легендарным Александром Печерским, было 96 лет.
"Скончался Семен Розенфельд, последний из выживших узников "Собибора". Свыше 250 тысяч евреев были уничтожены в этом немецком лагере смерти, построенном на польской земле. Мы помним всех жертв и героев восстания", — заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон.
Бунт узников "Собибора" считается единственным успешным восстанием в нацистских концлагерях за годы Второй мировой войны. Память о восставших во главе с советским офицером Печерским чтят на государственном уровне как в России, так и Израиле.
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В мире , Александр Печерский , МИД , Израиль
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