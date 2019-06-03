Саакашвили призвал генпрокурора Украины похмелиться

Он заявил, что считает обвинения со стороны генпрокурора несерьезными.

«Я не думаю, что это серьезно. Я думаю, что Юрий Витальевич [Луценко] должен похмелиться и пойти домой», — сказал политик.

Саакашвили рассказал, что незнаком с олигархом Сергеем Курченко, в связях с которым его обвинил Луценко.

«Я Курченко вообще не знаю, даже как он выглядит. Я знаю всех других олигархов в Украине, но не успел познакомиться с этим Курченко», — объяснил он.

Также политик заявил, что не имеет личных обид «когда речь идет о Луценко и других чудовищах».

Ранее Луценко обвинил Саакашвили в предательстве Украины. В социальной сети у Луценко спросили, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги у олигарха Сергея Курченко на организацию государственного переворота. Генпрокурор ответил: «Нет. Предатель».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Об этом у него попросил сам грузинский политик.

Весной 2018 года украинские следователи заявили об обнаружении связи Саакашвили с бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране».