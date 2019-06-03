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Саакашвили призвал генпрокурора Украины похмелиться 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал обвинения генпрокурора Украины Юрия Луценко в предательстве. Об этом он рассказал в интервью ТСН.
Он заявил, что считает обвинения со стороны генпрокурора несерьезными.
«Я не думаю, что это серьезно. Я думаю, что Юрий Витальевич [Луценко] должен похмелиться и пойти домой», — сказал политик.
Саакашвили рассказал, что незнаком с олигархом Сергеем Курченко, в связях с которым его обвинил Луценко.
«Я Курченко вообще не знаю, даже как он выглядит. Я знаю всех других олигархов в Украине, но не успел познакомиться с этим Курченко», — объяснил он.
Также политик заявил, что не имеет личных обид «когда речь идет о Луценко и других чудовищах».
Ранее Луценко обвинил Саакашвили в предательстве Украины. В социальной сети у Луценко спросили, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги у олигарха Сергея Курченко на организацию государственного переворота. Генпрокурор ответил: «Нет. Предатель».
28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Об этом у него попросил сам грузинский политик.
Весной 2018 года украинские следователи заявили об обнаружении связи Саакашвили с бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране».
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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