Сирийские политики рассказали о перспективах Асада на выборах в 2021 году

Президент Сирии Башар Асад имеет большие шансы остаться во главе страны после выборов в 2021 году. Внешнее влияние и появление реального конкурента действующему лидеру маловероятно, считают опрошенные РИА Новости сирийские политики из оппозиционного и проправительственных лагерей.

До очередных президентских выборов в Сирии остается два года. Последние выборы главы государства состоялись 3 июня 2014. Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию в стране, принять участие на выборах смогли граждане как в САР, так и за ее пределами. Всего на предыдущих выборах баллотировались 24 кандидата, допущены были трое. Действующий президент Башар Асад тогда одержал победу, набрав 89% голосов.

Безусловный лидер

"Для нас — членов партии Баас — наша партия имеет большой вес в Сирии, присутствует приверженность к господину президенту. Мы поддерживаем нашего президента и считаем, что компанию, которую он начал против террора, он и должен закончить. Есть новые партии, которые, скорее всего, намерены участвовать, и есть партии с историей, которые имеют своих сторонников и могут набрать голоса. Выборы будут максимально прозрачными, несмотря на то, что рано еще говорить о механизмах проведения выборов, которые должны пройти в 2021 году", — рассказала РИА Новости член народного совета Сирии, депутат Маха Шбиб.

По мнению Шбиб, попытки внешнего вмешательства в предстоящие выборы в САР будут безуспешными, так как руководство страны и ее население имеют большой опыт противостояния попыткам вмешательства со стороны других стран во внутренние дела в ходе восьми лет кризиса.

"На прошедших выборах 2014 года были несколько кандидатов. Не было такого, что единственный кандидат — это президент Башар Асад. Было соревнование в президентских выборах. Полагаю, что и в предстоящих выборах мы будем наблюдать подобную картину", — добавила Шбиб.

Провал заговора против Сирии

Член политического отдела Национал-социалистической партии Сирии — второй по популярности партии после Баас — Слейман Аль-Халиль, в свою очередь подчеркнул, что "президент Асад имеет колоссальную популярность".

"Дошло до того, что народ взялся за оружие, чтобы препятствовать заговору против Сирии и Асада", — сказал он.

Подтверждением тому, по словам Аль-Халиля, является победа действующего президента в самый тяжелый для страны период.

"Также многие страны, которые поддержали вооруженную оппозицию и террористические группировки с целью свержения Асада потерпели поражение. И многие из этих стран заявили, что их теперь не интересует будущее Асада, тем самым подтвердив свой провал в попытках его свергнуть", — рассказал РИА Новости Аль-Халиль.

По словам политика, страны Персидского залива и США являются наиболее наглядными примерами, перестав ставить среди первостепенных целей уход Асада с поста президента.

Позиция оппозиции

Генеральный секретарь сирийского оппозиционного Патриотического демократического фронта Мейс Крейди в свою очередь считает, что внутриполитическая ситуация в Сирии остается сложной, ввиду опасений выхода на политическую арену политиков с радикальным религиозным настроением. Оппозиция не исключает попытки ряда стран профинансировать кампанию выгодных им кандидатов для реализации собственных целей в САР.

"Во внутренней политике перед нами множество сложностей. Во-первых, вошли в процесс примирения с исламскими силами — это важный момент, так как эти силы несут в себе провокационный характер. Во-вторых, внешнее давление, которое препятствует нормальному развитию государства и вызывает тревогу. В-третьих, европейские страны продолжают попытки воздействия на внутренние дела Сирии через гражданское общество. Стоит также учитывать трудности внутренней экономики и политического процесса, в том числе провала оппозиций. Все это создает откат назад в политической реальности. Вопреки всему, остается надежда на лучшее, но на данном этапе мы не видим реальных возможностей", — рассказала РИА Новости Крейди.

Лидер оппозиционного фронта считает необходимым проведение ряда быстрых реформ, а также поддержку партиям, в том числе и со стороны СМИ. В сегодняшней реальности, по ее словам, у независимых политических сил нет достаточных финансовых ресурсов для проведения предвыборных кампаний.