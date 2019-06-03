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Осужден телохранитель организатора энергоблокады Крыма 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 55 минут назад
Фото: Reuters
Кировский районный суд Крыма вынес приговор 25-летнему жителю полуострова Эдему Кадырову по обвинению в участии в незаконном украинском национальном батальоне, сообщила пресс-служба крымского УФСБ.
«Кировский районный суд республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы», — сообщила спецслужба, передает РИА «Новости».
Следователи установили, что Кадыров в 2016 году стал членом запрещенного «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Этим формированием руководил один из организаторов энергоблокады Крыма Ленур Ислямов.
Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины, осужденный проходил там спецподготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
Эдем Кадыров занимался личной охраной Ислямова, выполнял поставленные им задачи, строил сооружения и заграждения у российско-украинской границы, досматривал транспорт, пересекающий границу.
«По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», — подчеркнули в ведомстве.
Подозреваемого задержали в январе сотрудники ФСБ. Ему инкриминировали ст. 208 УК РФ — участие в незаконном вооруженном формировании.
«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства», — заключили в ведомстве.
В марте 2018 года Ислямов, инициировавший блокаду Крыма, рассказал о планах препятствования движению транспорта по Крымскому мосту.
Летом 2016 года сообщалось, что Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе для разрыва паромного сообщения между полуостровом и материковой Россией. В последний момент операция была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море и выполнить операцию по блокированию пролива.
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Комментарии
В мире , Украина , ФСБ , МВД , РИА Новости , Республика Крым
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