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Силы безопасности Судана блокируют больницы в Хартуме, сообщили СМИ 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: Reuters
Силы безопасности Судана блокировали несколько больниц в центре Хартума, где находятся пострадавшие в результате операции по разгону палаточного лагеря протестующих на площади у комплекса зданий Минобороны, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По предварительной информации ТВ, силовики препятствуют поступлению в больницы пострадавших.
Ранее оппозиционный "Комитет врачей Судана" сообщил, что три человека погибли и 60 пострадали в результате этой операции суданских сил безопасности.
По данным телеканала, в больницах находятся десятки пострадавших, многие в тяжелом состоянии. Протестующие получили огнестрельные ранения, многие госпитализированы с удушьем от слезоточивого газа.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось также, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
Оппозиционные силы призвали начать акцию гражданского неповиновения и массовые акции протеста по всей стране. В ответ на этот призыв протестующие начали перекрывать основные дороги в пригородах Хартума с помощью камней и горящих автомобильных покрышек.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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В мире , Омар аль-Башир , Министерство обороны , Sky News , Судан , Хартум
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