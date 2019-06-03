В Судане сообщили о двух погибших при разгоне военными лагеря оппозиции

Оппозиционный "Комитет врачей Судана" заявил о двух погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка оппозиции в Хартуме

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Как передало ТВ, активно применяется огнестрельное оружие.

Ранее "Комитет врачей Судана" сообщал об убийстве в стычках одного человека и о том, что десятки получили серьезные ранения.

"Еще один человек погиб от пуль Военного совета", — сообщил в Twitter "Комитет врачей Судана".

Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.