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В Судане сообщили о двух погибших при разгоне военными лагеря оппозиции 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Оппозиционный "Комитет врачей Судана" заявил о двух погибших при разгоне суданскими военными палаточного городка оппозиции в Хартуме.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме. Как передало ТВ, активно применяется огнестрельное оружие.
Ранее "Комитет врачей Судана" сообщал об убийстве в стычках одного человека и о том, что десятки получили серьезные ранения.
"Еще один человек погиб от пуль Военного совета", — сообщил в Twitter "Комитет врачей Судана".
Вслед за разгоном палаточного лагеря ведущее суданское оппозиционное движение Объединение профсоюзов Судана призвало жителей страны начать акцию гражданского неповиновения.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Комментарии
В мире , Африка , Омар аль-Башир , Судан , Хартум
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