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СМИ: США на встрече в Иерусалиме намерены предложить России сделку по Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Reuters
США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране, пишет Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники.
"Стороны обсудят дорожную карту, в рамках которой США и их союзники предлагают Москве стимулы в Сирии, такие как восстановление, легитимность (президента Башара Асада) и снятие санкций, в обмен на приверженность России конкретным действиям, связанным со сдерживанием роли Ирана в стране", — цитирует издание свои источники.
В конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат в конце июня намерены собраться в Иерусалиме обсудить вопросы региональной безопасности.
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Комментарии1
В мире , Ближний Восток , США , Башар Асад , Джон Болтон , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" , Иерусалим , Израиль , Москва , Сирия
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