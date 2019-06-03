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Глава МИД Британии собрался обсудить с Трампом Россию 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен обсудить с главой американского государства Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео якобы имевшее место «вмешательство» Москвы в выборы.
Хант утверждает, что «усиливающаяся стратегия» России якобы «направлена на вмешательство в демократические процессы в свободных странах», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
Он назвал Украину «очень храброй, очень молодой и очень хрупкой демократией». По версии Лондона, она «подвергается огромному количеству кибератак со стороны России». Хант призвал «провести международную красную черту», чтобы послать сигнал о недопустимости вмешательства в избирательные процессы.
Комментируя взаимодействие со спецслужбами США, Хант заявил, что Лондон «всегда говорит „да“ ближайшему союзнику». По его словам, сотрудничество происходит только «в рамках надлежащей процедуры», британская сторона «никогда не сделает ничего неподобающего».
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Комментарии
В мире , США , Джереми Хант , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , CBS , Москва , Великобритания
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