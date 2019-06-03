Глава МИД Британии собрался обсудить с Трампом Россию

Хант утверждает, что «усиливающаяся стратегия» России якобы «направлена на вмешательство в демократические процессы в свободных странах», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Он назвал Украину «очень храброй, очень молодой и очень хрупкой демократией». По версии Лондона, она «подвергается огромному количеству кибератак со стороны России». Хант призвал «провести международную красную черту», чтобы послать сигнал о недопустимости вмешательства в избирательные процессы.

Комментируя взаимодействие со спецслужбами США, Хант заявил, что Лондон «всегда говорит „да“ ближайшему союзнику». По его словам, сотрудничество происходит только «в рамках надлежащей процедуры», британская сторона «никогда не сделает ничего неподобающего».