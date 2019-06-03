Опрос впервые предсказал победу Партии Brexit на выборах в парламент Британии

Если бы выборы в британский парламент состоялись сейчас, то победу на них одержали бы не консерваторы или лейбористы , а Партия Brexit, свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Opinium.

Партия Brexit набрала 26% голосов участников опроса, Лейбористская партия — 22%, консерваторы — 17%, «Либеральные демократы» — 16%, «зеленые» –11%, передает ТАСС со ссылкой на Observer.

В связи с особенностями британской избирательной системы Партии Brexit при таких показателях не хватило бы совсем немного, чтобы получить большинство мест в Палате общин, но она смогла бы сформировать правительство меньшинства.

Партия Brexit основана бывшим лидером Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелом Фаражем. Комментируя результаты опроса, он пригрозил «разрушить двухпартийную систему», если осенью Великобритания не покинет ЕС

На выборах в Европарламент партия набрала 31,6% голосов. Она учреждена в начале 2019 года и пока не имеет мест в британском парламенте.

В опросе Opinium принимали участие 2 тыс. 5 жителей страны.