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Помпео усомнился в «сделке века» по Израилю и Палестине 

Газета.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майк Помпео сомневается в возможности реализовать план ближневосточного урегулирования. Об этом сообщает The Washingron Post со ссылкой на аудиозапись его выступления на закрытой встрече в Нью-Йорке.
По данным издания, Помпео назвал американскую «сделку века» по урегулированию ситуации вокруг Израиля и Палестины «неисполнимой».
Как отмечается, Помпео не считает, что план США сможет принести результат.
При этом госсекретарь США не исключил, что план будет односторонним и принесет выгоду только Израилю.
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