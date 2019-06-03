Помпео усомнился в «сделке века» по Израилю и Палестине

Госсекретарь США Майк Помпео сомневается в возможности реализовать план ближневосточного урегулирования. Об этом сообщает The Washingron Post со ссылкой на аудиозапись его выступления на закрытой встрече в Нью-Йорке.

По данным издания, Помпео назвал американскую «сделку века» по урегулированию ситуации вокруг Израиля и Палестины «неисполнимой».

Как отмечается, Помпео не считает, что план США сможет принести результат.

При этом госсекретарь США не исключил, что план будет односторонним и принесет выгоду только Израилю.