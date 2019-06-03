Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондон смирился с «неожиданностями» от Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Британские власти привыкли к неожиданностям со стороны главы американского государства Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Джереми Хант.
Он рассказал, что в Великобритании «за последние несколько лет немного больше узнали» Трампа и «достаточно привыкли к неожиданностям со стороны» президента США.
«Это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», — приводит слова Ханта РИА «Новости».
Глава британского МИДа заявил, что США и Великобритания — «два лучших друга, которых вы только можете найти на планете».
Хант заверил, что не просил Трампа о поддержке в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Военный прокурор Украины собирает совещание из-за сюжета фантастической книги «Репрессированный» в КНДР чиновник пришел на концерт с Ким Чен Ыном Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией
В мире , США , Джереми Хант , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлена личность одного из убийц спецназовца21
Выживший в драке с толпой рассказал о случившемся136
Опубликованы кадры драки с погибшим бойцом ГРУ5
«Мы стесняемся прямых переговоров с Россией?»
Семья сбежавшей с 25 млн кассирши пропала155
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение