Британские власти привыкли к неожиданностям со стороны главы американского государства Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Джереми Хант.
Он рассказал, что в Великобритании «за последние несколько лет немного больше узнали» Трампа и «достаточно привыкли к неожиданностям со стороны» президента США.
«Это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», — приводит слова Ханта РИА «Новости».
Глава британского МИДа заявил, что США и Великобритания — «два лучших друга, которых вы только можете найти на планете».
Хант заверил, что не просил Трампа о поддержке в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.