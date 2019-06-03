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Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
"В конце этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не будут в состоянии получить дипломатическую аккредитацию при режиме (президента Николаса) Мадуро, и их визы закончатся. Тем самым, у нас не остается иного выбора, кроме как приостановить работу посольства Канады в Венесуэле с этого момента", — говорится в заявлении.
Также проводится "оценка статуса венесуэльских дипломатов, назначенных режимом Мадуро в Канаду", добавила она.
Ответственность за ситуацию Фриланд возложила на власти Венесуэлы.
При этом Канада продолжит оказывать консульские услуги канадцам в Венесуэле через свое посольство в Колумбии, заявила глава МИД и напомнила, что "мы советовали канадцам избегать любых поездок в Венесуэлу".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Латинская Америка , МИД , Венесуэла , Канада , Оттава
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