Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле

Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле , а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве , говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"В конце этого месяца канадские дипломаты в Венесуэле больше не будут в состоянии получить дипломатическую аккредитацию при режиме (президента Николаса) Мадуро, и их визы закончатся. Тем самым, у нас не остается иного выбора, кроме как приостановить работу посольства Канады в Венесуэле с этого момента", — говорится в заявлении.

Также проводится "оценка статуса венесуэльских дипломатов, назначенных режимом Мадуро в Канаду", добавила она.

Ответственность за ситуацию Фриланд возложила на власти Венесуэлы.

При этом Канада продолжит оказывать консульские услуги канадцам в Венесуэле через свое посольство в Колумбии, заявила глава МИД и напомнила, что "мы советовали канадцам избегать любых поездок в Венесуэлу".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.