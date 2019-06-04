Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидер КНДР вышел в свет с «репрессированной» сестрой 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
Фото: Kremlin Pool, globallookpress
Ранее на публике показался ответственный за переговоры КНДР с США чиновник, которого пресса внесла в список казненных.
Лидер КНДР Чим Чен Ын появился на публике вместе со своей сестрой, которую некоторые южнокорейские СМИ внесли в список «репрессированных» за срыв переговоров с Вашингтоном, сообщает «ЦТАК».
Ким Е Чжон вместе с братом посетила открытие массовых гимнастических выступлений на стадионе в Пхеньяне. Главу государства также сопровождала супруга.
Ранее южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщила, что сестра Ким Чен Ына была казнена вместе с четырьмя дипломатами, которые готовили двусторонний саммит между Пхеньяном и Вашингтоном.
Накануне на публике показался еще один «расстрелянный» прессой чиновник — ответственный за переговоры с США Ким Ен Чхоль.
Встреча лидеров Северной Кореи и США состоялась в Ханое 27 февраля.
Политики собирались обсудить дальнейшую денуклеаризацию корейского полуострова, однако не найдя общего языка разъехались на день раньше.
ТК «Звезда»: последние новости
Зеленский обратился к родителям убитого пьяными полицейскими ребенка Трамп потрогал королеву и не узнал собственный подарок Суд Швеции отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа
Комментарии
В мире , Азия , США , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США оказались беспомощны перед Россией1
Мощь небесного щита: РФ испытала новое оружие214
Гибель MH17: Помпео обратился к России с призывом269
США вновь досаждают ЕС из-за России49
Зеленский обратился к родным убитого полицией ребенка97
Видео
00:51
Женщина отбилась от вооруженного бандита
Происшествия Криминал
01:12
Зеленский подготовил план «возвращения Крыма»
В мире Конфликты
02:15
«Мы боимся»: украинцы в Крыму испугались Украины
Общество В мире
02:41
Пока вы не уснули: Новые решения Зеленского по Донбассу
В мире
01:27
Помириться с Россией? В Польше сделали заявление
В мире Европа
01:00
Ради России: в ПАСЕ хотят «отступить от правил»
В мире Политика
02:19
Неожиданный поворот в истории убийства спецназовца
Происшествия
02:19
Умер рядом с домом: что известно об убитом спецназовце
Криминал Происшествия
00:26
«Агент Кремля»: признание пресс-секретаря Зеленского
Украина В мире
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение