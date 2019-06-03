Саакашвили рассказал о полуголодной жизни в Киеве

Политик начал строить одноэтажный дом в Киеве два года назад. Это жилье — единственная недвижимость Саакашвили, которая не была арестована. В доме предусмотрены две маленькие спальни и гостиная. Хотя сам дом небольшой, площадь его двора составляет около 500 квадратных метров.

Кухне в жилище пока нет, политик рассказал, что сейчас питается колбасой и шпротами, а пьет вино и боржоми.

«Мой украинский друг узнал, что я здесь, и принес приготовленные его женой сырники», — добавил Саакашвили.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с весны 2015-го до ноября 2016 года. Бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко уволил его, заявив, что политик значительно ухудшил экономические показатели области.

В июле 2017-го Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства. В украинской миграционной службе заявили, что политик указал в анкете ложные данные, скрыв, что в Грузии против него возбуждено уголовное дело.

Саакашвили уехал из страны, но через некоторое время смог попасть обратно, прорвав оцепление силовиков. Затем политику предъявили подозрение по статье 256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). СМИ писали, что это связано с уголовным делом о финансировании протестных акций Саакашвили людьми, близкими к экс-президенту Украины Виктору Януковичу

В феврале 2018-го Саакашвили выслали в Польшу, Украина запретила ему въезд до 2021 года, однако в 2019-м, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, политику вернули гражданство.