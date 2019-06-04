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Трамп назвал одну из главных угроз современности 

RT на русском + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Reuters
Американский лидер Донадьд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй выразил мнение относительно того, что является одной из главных угроз современности.
«Среди неотложных угроз, с которыми сталкиваются наши страны, — разработка и распространение ядерного оружия. Возможно, это величайшая из таких угроз», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что у ближневосточного государства никогда не появится ядерное оружие.
В начале мая востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.
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В мире , США , Тереза Мэй , Гумер Исаев , ИТАР-ТАСС
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