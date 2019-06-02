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Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что обижается на бывшего украинского президента Петра Порошенко.
«Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения, и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование, дорогу Одесса-Рени, центр административных услуг, открытое таможенное пространство, новых людей, изменить законодательство, — сказал Саакашвили в интервью ТСН.
Также он добавил, что у Порошенко нет чувства юмора, также Порошенко, по его мнению, «очень закомплексованный человек». Саакашвили признался, что бывал дома у бывшего украинского лидера, он отметил, что у того есть «большое имение».
Напомним, экс-президент Грузии после инаугурации Владимира вернулся на Украину. Ранее вернуть Саакашвили гражданство предлагал президент России Владимир Путин.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
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