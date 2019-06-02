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В Тегеране назвали условия для переговоров с Вашингтоном 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: Reuters
Возвращение к диалогу между Ираном и США возможно только при условии взаимного уважения, Соединенные Штаты должны сами вернуть приемлемые условия для переговоров, заявил иранский лидер Хасан Роухани.
«Переговоры с Вашингтоном могут вестись только одним путем. … Таким путем является взаимное уважение», — заявил иранский президент, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Роухани добавил, что без взаимного уважения переговоры между сторонами невозможны.
«Сторона, которая ушла из-за стола переговоров и растоптала международный договор (с Ираном), сама должна и вернуть нормальные условия для диалога», — отметил президент.
В начале мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил главным военным помощникам президента США Дональда Трампа план отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военных.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовятся к войне с Ираном.
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В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Иран , США , Тегеран
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