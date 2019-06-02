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Блогер Шарий намерен создать партию для участия в выборах на Украине 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © YouTube-канал Анатолий Шарий
Видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что может создать свою политическую партию, чтобы участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
"Это, в принципе, то, к чему я склоняюсь, о чем я и думаю. У нас колоссально малый отрезок времени есть, но тем не менее, у нас есть голова, есть интересная команда", — сказал Шарий на своем YouTube-канале в воскресенье.
Блогер отметил, что в его политсиле будут только новые лица.
"От трех политсил мне поступили предложения войти в первые пятерки избирательных списков, также поступило предложение идти по мажоритарному округу. Я очень благодарен за доверие, но мы пойдем своим путем, и пусть он окажется неверным, он будет нашим", — написал Шарий в комментарии под видео.
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля, документ был опубликован и вступил в силу. ЦИК утвердил календарный план организации и проведения парламентских выборов.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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