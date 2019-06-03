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Президент Казахстана рассказал о смысле смены власти 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что видит смысл смены власти в стране в возможности советоваться с первым главой республики Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает ТАСС.
Говоря о трудностях, которые он испытывает на президентском посту, Токаев заявил:
«Естественно, ответственность подстегивает, дисциплинирует. Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски».
Токаев отметил, что понимание ответственности за судьбу государства — самое главное, что помогает ему выполнять президентские обязанности.
23 мая сам Назарбаев пообещал работать на нового главу государства, которого граждане республики изберут на выборах в июне. По его словам, двоевластие в стране недопустимо, поэтому все политические силы будут работать на того кандидата в президенты, который одержит победу.
Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта. За день до этого Назарбаев, бессменно возглавлявший страну с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), объявил об отставке. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.
Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».
Досрочные президентские выборы в Казахстане пройдут 9 июня 2019 года.
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Комментарии
В мире , СНГ , Нурсултан Назарбаев
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