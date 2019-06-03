Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России 

РИА Новости + ещё 17 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Международный суд ООН проведет с 3 по 7 июня слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Москва представит свои возражения.
Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965).
Слушания пройдут в два раунда: первый 3 и 4 июня, второй 6 и 7 июня: сначала российская сторона представит возражения, затем украинские представители изложат свою позицию.
Украинские власти обвинили Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на восток Украины, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Москва в сентябре 2018 года подала свои возражения по юрисдикции суда. Затем Киев передал свои письменные замечания и позицию в ответ на возражения России по поводу отсутствия у суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию международных конвенций.
На период разбирательства Украина требовала от Международного суда ввести "временные меры" против России. Такие меры обычно вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации и предотвратить ее ухудшение, пока суд не вынесет окончательное решение. Суд лишь наполовину удовлетворил требования Украины: по иску о нарушении конвенции о финансировании терроризма он к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями по конвенции о дискриминации.
Суд тогда счел, что условия, необходимые для указания временных мер по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соблюдены, а Украина не представила достаточных обоснований. При этом суд постановил, что "обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение". Суд ООН также констатировал, что стороны расходятся во мнениях о том, связаны ли события, произошедшие на востоке Украины с весны 2014 года, с вопросами, касающимися прав и обязанностей сторон по конвенции.
Представитель России на процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявлял, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он сказал, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Дипломат добавил, если Киев действительно ищет мира, то должен работать над полным выполнением Минских договоренностей по Донбассу.
В МИД России заявили, что "отрицают наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей".
Представителями России на слушаниях назначены посол МИД по особым поручениям Дмитрий Лобач и уполномоченный МИД по правам человека, демократии и верховенству права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Гргорий Лукьянцев. В состав российской межведомственной делегации также войдут представители Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобороны, Росфинмониторинга и правительства Крыма.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Поиграл и умер: популярное увлечение вошло в список заболеваний Волочковой отказали в трате госсредств
Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Дмитрий Лобач , Роман Колодкин , Министерство обороны , МИД , Генпрокуратура РФ , ООН , Росфинмониторинг , СКР , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выживший в драке с толпой рассказал о случившемся106
Кровь экономики: как Россия поможет Венесуэле123
Семья сбежавшей с 25 млн кассирши пропала149
Спецназовец ГРУ погиб в драке против толпы в Подмосковье296
Захарова рассказала пенсионеру о бездарных поездках1
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение