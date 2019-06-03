Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН проведет с 3 по 7 июня слушания по иску Украины России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Москва представит свои возражения.

Украина 16 января 2017 года подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и о ликвидации расовой дискриминации (1965).

Слушания пройдут в два раунда: первый 3 и 4 июня, второй 6 и 7 июня: сначала российская сторона представит возражения, затем украинские представители изложат свою позицию.

Украинские власти обвинили Россию в поддержке терроризма и поставках оружия на восток Украины, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму . Москва в сентябре 2018 года подала свои возражения по юрисдикции суда. Затем Киев передал свои письменные замечания и позицию в ответ на возражения России по поводу отсутствия у суда юрисдикции рассматривать межгосударственный спор по применению и толкованию международных конвенций.

На период разбирательства Украина требовала от Международного суда ввести "временные меры" против России. Такие меры обычно вводятся с целью "заморозить" развитие конфликтной ситуации и предотвратить ее ухудшение, пока суд не вынесет окончательное решение. Суд лишь наполовину удовлетворил требования Украины: по иску о нарушении конвенции о финансировании терроризма он к Киеву не прислушался, но согласился с требованиями по конвенции о дискриминации.

Суд тогда счел, что условия, необходимые для указания временных мер по конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не соблюдены, а Украина не представила достаточных обоснований. При этом суд постановил, что "обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или продлить спор в суде или затруднить его разрешение". Суд ООН также констатировал, что стороны расходятся во мнениях о том, связаны ли события, произошедшие на востоке Украины с весны 2014 года, с вопросами, касающимися прав и обязанностей сторон по конвенции.

Представитель России на процессе глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявлял, что выдвинутые Украиной обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Комментируя предложение Киева ввести временные меры, он сказал, что в Москве "не видят ни юридической, ни фактической базы для их введения". Дипломат добавил, если Киев действительно ищет мира, то должен работать над полным выполнением Минских договоренностей по Донбассу.

В МИД России заявили, что "отрицают наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей".