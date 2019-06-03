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Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок 

RT на русском + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Wikimedia commons / Ralf1969
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Об этом говорится в сообщении на сайте ЗАЭС.
Отмечается, что ремонтные работы продлятся 119 дней — до 27 сентября 2019 года.
В настоящий момент на данной АЭС в работе находятся четыре энергоблока из шести, так как на энергоблоке №2 ведётся плановый капитальный ремонт.
В октябре 2018 года четвёртый энергоблок Запорожской АЭС был срочно остановлен после попытки запуска. Позднее его подключили к сети после инцидента с аварийной защитой.
В сентябре 2018 года от сети отключили второй энергоблок Запорожской атомной электростанции из-за проблем с трубопроводом.
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