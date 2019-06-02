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Финляндия запретила шиповник и волкособов 

Рамблер + ещё 18 2 минуты назад
Фото: AP / Hermann J. Knippertz
Власти Финляндии запретили шиповник морщинистый (Rosa rugosa). Растение внесли в список вредных, посчитав его опасным сорняком. В стране запрещен импорт и продажа данного вида.
Эксперты говорят, что Rosa rugosa быстро распространяется у берега моря и не дает развиваться местной растительности. Вместе с шиповником уничтожению подлежат и другие растения, в частности, люпин многолистный и горец сахалинский.
В Министерстве сельского хозяйства Финляндии заявили, что запрет на выращивание шиповника морщинистого начнет действовать после 3 лет переходного периода. Финны намерены уничтожить все кустарники в садах, парках и на побережье.
Бороться с другими видами шиповника (ученые насчитывают 300-500) чиновники Финляндии пока не собираются.
Шиповник морщинистый растет на Дальнем Востоке России, в Китае, Японии и Корее. Европа — не является родиной этого растения, но кустарник натурализован и здесь. Он предпочитает песчаные и глинистые почвы в прибрежной полосе моря.
Культивируется как декоративные живые изгороди, из ягод готовят варенье и джемы.
Правительство Суоми также запретило содержание, рекламу и продажу волкособов — гибрида волка и собаки. В стране сейчас около тысячи таких животных.
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В мире , Финляндия
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