Финляндия запретила шиповник и волкособов

Власти Финляндии запретили шиповник морщинистый (Rosa rugosa). Растение внесли в список вредных, посчитав его опасным сорняком. В стране запрещен импорт и продажа данного вида.

Эксперты говорят, что Rosa rugosa быстро распространяется у берега моря и не дает развиваться местной растительности. Вместе с шиповником уничтожению подлежат и другие растения, в частности, люпин многолистный и горец сахалинский.

В Министерстве сельского хозяйства Финляндии заявили, что запрет на выращивание шиповника морщинистого начнет действовать после 3 лет переходного периода. Финны намерены уничтожить все кустарники в садах, парках и на побережье.

Бороться с другими видами шиповника (ученые насчитывают 300-500) чиновники Финляндии пока не собираются.

Шиповник морщинистый растет на Дальнем Востоке России, в Китае, Японии и Корее. Европа — не является родиной этого растения, но кустарник натурализован и здесь. Он предпочитает песчаные и глинистые почвы в прибрежной полосе моря.

Культивируется как декоративные живые изгороди, из ягод готовят варенье и джемы.

Правительство Суоми также запретило содержание, рекламу и продажу волкособов — гибрида волка и собаки. В стране сейчас около тысячи таких животных.