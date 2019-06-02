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На Филиппинах заявили, что продолжат сотрудничество с Россией 

ТАСС 28 минут назад
Фото: © AP Photo/Yong Teck Lim
Филиппины намерены продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией, не опасаясь возможных санкций со стороны США. Об этом заявил в воскресенье корреспондент ТАСС министр национальной обороны страны Дельфин Лорензана.
"Наше сотрудничество с РФ остается неизменным. Мы не опасаемся американских санкций из-за взаимодействия с Москвой", — сказал глава ведомства, который принимает участие в проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
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В мире , ИТАР-ТАСС , США , Филиппины
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