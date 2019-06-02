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ВС Китая намерены реагировать на попытки отделить Тайвань 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил о готовности вооруженных сил реагировать на попытки других государств отделить Тайвань. Об этом, как передает корреспондент ТАСС, он заявил в воскресенье на проходящей в Сингапуре международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
"Китай будет единой страной, любое иностранное вмешательство обернется неудачей", — отметил глава ведомства. "Если кто-то будет пытаться отделить Тайвань от Китая, то вооруженные силы будут реагировать на это надлежащим образом", — подчеркнул Вэй Фэнхэ.
ТАСС: последние новости
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В мире , Азия , Войска , Китай
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