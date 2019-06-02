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«Украина проиграла»: Савченко о ситуации в Донбассе 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Рады Надежда Савченко рассказала, как Украина проиграла бой за Донбасс. По мнению парламентария, свидетельством поражения Киева стала упрощенная выдача российских паспортов в ДНР и ЛНР, недавно введенная Кремлем. Такое мнение она высказала в эфире украинского телевидения.
«Я вижу ситуацию с выдачей паспортов проигранным боем Украины. Украина проиграла, она дала возможность России наступать», — сказала Савченко.
Депутат заявила, что режим Порошенко проиграл несколько боев в Донбассе. В частности, Киев вывел обращение гривны из ДНР и ЛНР и отрезал дорогу украинской продукции и бизнесу. Кроме того, получение украинского гражданства 16-летними на Донбассе было намеренно затруднено. В итоге, по мнению Савченко, Киев сделал все возможное, чтобы подтолкнуть жителей к принятию российского гражданства.
Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что это вопрос гуманитарного характера: Москва не желает создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе стала чересчур плачевной.
Ранее Савченко была репрессирована режимом Порошенко и брошена в застенки по обвинению в терроризме. По мнению СБУ и прокуратуры, она собиралась взорвать здание Рады.
Комментарии153
В мире , Конфликты , Украина , Надежда Савченко , Владимир Путин , Киев
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