«Украина проиграла»: Савченко о ситуации в Донбассе

Депутат Рады Надежда Савченко рассказала, как Украина проиграла бой за Донбасс. По мнению парламентария, свидетельством поражения Киева стала упрощенная выдача российских паспортов в ДНР и ЛНР, недавно введенная Кремлем. Такое мнение она высказала в эфире украинского телевидения.

«Я вижу ситуацию с выдачей паспортов проигранным боем Украины. Украина проиграла, она дала возможность России наступать», — сказала Савченко.

Депутат заявила, что режим Порошенко проиграл несколько боев в Донбассе. В частности, Киев вывел обращение гривны из ДНР и ЛНР и отрезал дорогу украинской продукции и бизнесу. Кроме того, получение украинского гражданства 16-летними на Донбассе было намеренно затруднено. В итоге, по мнению Савченко, Киев сделал все возможное, чтобы подтолкнуть жителей к принятию российского гражданства.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ, упрощающий порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Глава государства заявил, что это вопрос гуманитарного характера: Москва не желает создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе стала чересчур плачевной.

Ранее Савченко была репрессирована режимом Порошенко и брошена в застенки по обвинению в терроризме. По мнению СБУ и прокуратуры, она собиралась взорвать здание Рады.