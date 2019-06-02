МИД Украины призвал «давить» на Россию для освобождения моряков

«Сегодня отправили обращения всех министра иностранных дел из стран наших друзей и партнёров с просьбой и требованием давить на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — написал он.

По его словам, украинская сторона должна «сделать всё возможное политически и через национальные морские администрации».

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.