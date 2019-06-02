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МИД Украины призвал «давить» на Россию для освобождения моряков 

RT на русском + ещё 1 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев 1 июня направил всем главам внешнеполитических ведомств «из стран друзей и партнёров» обращение с просьбой о «давлении» на Россию.
«Сегодня отправили обращения всех министра иностранных дел из стран наших друзей и партнёров с просьбой и требованием давить на Россию для исполнения решения Международного трибунала в Гамбурге», — написал он.
По его словам, украинская сторона должна «сделать всё возможное политически и через национальные морские администрации».
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освободить задержанных военнослужащих. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае с Керченским проливом «не применима конвенция по морскому праву 1982 года». По его словам, Москва продолжит последовательно отстаивать свою позицию.
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В мире , Украина , Керченский пролив , Дмитрий Песков , Павел Климкин , МИД , ООН , Киев
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