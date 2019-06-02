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Белый дом подтвердил приглашение Зеленского в США 

News.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп пригласил главу Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон. Об этом сообщили в Белом доме.
В администрации американского лидера подтвердили, что приглашение действительно было направлено, но дата визита пока не определена, сообщает ТАСС.
Ранее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского сообщило украинское издание «Зеркало недели». Главный редактор портала Юлия Мостовая рассказала, что официальный визит должен состояться в августе–сентябре, после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам журналистки, Трамп и Зеленский будут обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины и бизнес-сотрудничество, писал News.ru.
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В мире , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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