Белый дом подтвердил приглашение Зеленского в США

В администрации американского лидера подтвердили, что приглашение действительно было направлено, но дата визита пока не определена, сообщает ТАСС.

Ранее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского сообщило украинское издание «Зеркало недели». Главный редактор портала Юлия Мостовая рассказала, что официальный визит должен состояться в августе–сентябре, после переговоров американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным

По словам журналистки, Трамп и Зеленский будут обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины и бизнес-сотрудничество, писал News.ru.