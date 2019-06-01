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Нидерланды потребовали от Малайзии прояснить позицию по сбитому Boeing МН17 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Правительство Нидерландов потребовало разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Требование вызвано заявлением премьера о том, что он хочет видеть больше весомых доказательств против России по делу о сбивании пассажирского рейса МН17, передает «Российская газета» со ссылкой на газету Star.
По его словам, вооружениями такого типа, которыми был сбит самолет, располагает также Украина.
«Выводы делали заинтересованные стороны», — заявил Мохамад.
Он также отметил, что результаты расследования слишком политизированы, поскольку все хотят обвинить в трагедии Россию, а не прояснить обстоятельства трагедии.
Напомним, самолет Boeing MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
Западные СМИ сообщили о том, что в МИД Нидерландов выразили надежду уже вскоре приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета.
При этом Генпрокуратура упрекнула Нидерланды в «особом отношении» к Киеву в ситуации вокруг крушения Boeing MH17.
В ноябре 2018 года родственники 55 жертв подали иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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В мире , Видео , ЕСПЧ , Boeing , МИД , Генпрокуратура РФ , "Российская газета" , Донецк , Малайзия , Нидерланды
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