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Немцам захотели разрешить есть еду с помоек 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков. Об этом сообщает Euronews.
Как указывает издание, ежегодно в Германии выбрасываются миллионы тонн вполне пригодной к употреблению еды с истекшим сроком годности. Сейчас, однако, забирать еду из мусорных контейнеров — преступление.
Это хочет поменять депутат Тим Штеффен из парламента Гамбурга. В своем Twitter он написал: «Пришло время наладить обращение с едой! Не должно быть такого, когда миллионы тонн выбрасываются просто так, а людей [взявших еду] отдают под суд. Необходима декриминализация!».
Планируется, что Штеффен внесет соответствующий законопроект, который, как он надеется, станет образцом для изменения федерального законодательства. Кроме того, он планирует запретить супермаркетам выбрасывать съедобную еду и обязать их жертвовать ее нуждающимся.
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