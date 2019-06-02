Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео и Меркель обсудили «российскую агрессию» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Госдепа Майкл Помпео и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине и отношения с Россией, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Морган Ортагус.
Она сообщила в Twitter, что на встрече речь шла о «поддержке Украины и противодействии российской агрессии». Кроме того, стороны обсуждали «противодействие региональной агрессии» Ирана, который, по мнению Вашингтона, угрожает американским интересам, говорится в сообщении Ортагус.
Напомним, Помпео заявил, что НАТО является крайне важным инструментом для устрашения России.
По его словам, США рассчитывают на большую активность Германии в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией Нидерланды потребовали от Малайзии прояснить позицию по сбитому Boeing МН17 Сенатор в Германии потребовал разрешить есть продукты из мусорных баков
В мире , Европа , Конфликты , Ангела Меркель , Госдеп США , НАТО , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказалась от мирного договора с Россией30
Савченко объявила проигранным бой за Донбасс13
Лоза раскритиковал Алсу за отданный миллион20
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко152
Полиция Украины объяснила выстрел ребенку в голову12
Видео
00:50
«Секс был, но кто убил, не знаю»: Признание главы Раменского
Происшествия
04:37
«Ради детей»: Зеленский отменил решение Порошенко
Украина В мире
00:59
В Дзержинске на заводе «Кристалл» произошёл взрыв
Другое
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
05:24
В войне с С-400 США несут огромные потери
Оружие Ближний Восток
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение