Украина получит статус главного союзника США вне НАТО

Как сообщило украинское посольство в США, статус будет действителен до тех пор, пока Киев не вступит в НАТО. Отмечается, что, если конгрессмены одобрят законопроект Украина получит противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также сможет приобрести летальное оружие США.

По данным дипведомства, в законе будут предусмотрены запрет изменения территории Украины силовым способом, курс на евроинтеграцию и демократизацию страны, а также на защиту Киева «от российской агрессии».