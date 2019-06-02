Украина получит статус главного союзника США вне НАТО 

Палата представителей Конгресса США рассмотрит законопроект, предусматривающий предоставление Украине статуса главного союзника Вашингтона вне НАТО.
Как сообщило украинское посольство в США, статус будет действителен до тех пор, пока Киев не вступит в НАТО. Отмечается, что, если конгрессмены одобрят законопроект Украина получит противотанковые, противокорабельные и противовоздушные вооружения, а также сможет приобрести летальное оружие США.
По данным дипведомства, в законе будут предусмотрены запрет изменения территории Украины силовым способом, курс на евроинтеграцию и демократизацию страны, а также на защиту Киева «от российской агрессии».
Ранее в команде украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что он продолжит курс своего предшественника Петра Порошенко на вступление страны в НАТО и Евросоюз.
Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп пригласил украинского коллегу посетить с официальным визитом Вашингтон. Сообщалось, что встреча может состояться в сентябре–августе после переговоров главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.