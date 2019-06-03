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Украинцев испугал ролик на Youtube 

Рамблер + ещё 22 47 минут назад
Фото: Facebook
В Киеве созвано внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возможности захвата Румынией западных районов страны. Об этом заявил главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook, изучив любительский видеоролик в YouTube.
«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», — начал свой пост силовик.
По его словам, он собирается лично внести в единый реестр досудебных расследований информацию о том, что неизвестные лица готовятся совершить «тяжкие преступления, посягающие на территориальную целостность Украины». В результате Матиос в грядущий вторник раздаст поручения «руководству МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ».
«Украинское государство (пусть для кого-то и слабое) — Есть! И мы будем за него бороться», — заключил прокурор.
По данным РИА Новости https://ria.ru/20190602/1555194598.html, силовиков «напугал», любительский ролик, размещённый в YouTube, в котором говорится о планируемом захвате Румынией западных регионов Украины в 2022 году. В частности в видео говорится о грядущей аннексии Буковины и Одессы. При этом автор записи предполагает, что в скором будущем будет признана независимость Донбасса, который в результате окажется под контролем России.
Комментарии72
В мире , Украина , Генштаб , МИД , СБУ , Киев , Румыния
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