Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Matios.info
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины. Об этом украинский чиновник написал на своей странице в Facebook.
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
По его словам, руководители всех созванных им на совещание ведомств получат от него поручения в рамках уголовного производства. Также он пообещал лично внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами «совершения особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».
«Украинское государство (пусть для кого-то вроде и слабое) — есть! Мы будем за него бороться!», — написал Матиос, добавив, что если украинцы не будут защищать свою страну, даже «травоядные» станут «хищниками».
Примечательно, что сам Матиос является уроженцем Черновицкой области, аннексия которой описана в ролике.
Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192. На момент публикации новости, его посмотрели 4 тысячи человек. Видео сопровождается подписью «история войны из альтернативной реальности» и указанием на то, что ролик является «прологом» к книге, которую пишет загрузивший его пользователь. Также в закрепленном к видео комментарии автор ролика, прикрепив ссылку на статью о Матиосе, пишет о своем удивлении тем, что видео стало вирусным, поскольку, он поделился ссылкой на него лишь с тремя людьми.
В видео описывается фантазия о произошедшем в 2022 году объединении Румынии и Молдавии, после которого румынские войска начали операцию по возвращению входившего ранее в состав Румынии региона Буковина и части Одесской области. Параллельно в видео описывается активизация деятельности ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и вступление в конфликт России.
История завершается присоединением к Румынии утраченных ранее территорий, признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы под контроль России. При этом, как указывает автор ролика, эти события не отразились на членстве Румынии в НАТО.
Идею о сближении и даже объединении Молдавии с Румынией в обеих странах поддерживают силы, называемые унионистами. Символическое сближение двух государств началось еще до распада СССР, когда в Молдавии был создан прорумынский «Народный фронт», вскоре пришедший к власти. Государственным флагом страны тогда был признан сине-желто-красный триколор, идентичный румынскому. Гимном республики какое-то время являлась композиция Deşteaptă-te, române! («Проснись, румын!»). Тогда же отменили и молдавский кириллический алфавит, заменив его латиницей
В ноябре 1918 года Сфатул Цэрий, существовавший тогда государственный орган в Бессарабии, при отсутствии кворума принял решение о безусловном присоединении Молдавской демократической республики к Румынии. Вскоре после этого он был упразднен, а следующие 22 года Бессарабия входила в состав румынского государства. В 1940 году король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту СССР, никогда не признававшего это объединение, и передал Советскому Союзу Бессарабию, Северную Буковину и область Герца. В настоящее время бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.
Последние новости
Россия отреагировала на угрозу отстранения от Олимпиады-2020 Названо необходимое для долгой жизни время отдыха Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Комментарии45
В мире , Украина , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Общий враг: почему РФ и Китай не торопятся объединяться против США57
Семья сбежавшей с 25 млн кассирши пропала8
«Один на один с Россией». США поставили ЕС ультиматум274
В Средиземном море пропала яхта миллионера12
«Творится жесть»: смерть и паника на шоу в городе Коломойского99
Видео
03:25
«Акелло промахнулся»: Собчак пристыдила Бузову
02:37
«От братвы лагеря»»: пир в колонии вызвал скандал
Происшествия Криминал
00:31
Дело Вороненкова: Максакова назвала заказчика
Происшествия Криминал
00:04
Китай испытал ядерную ракету нового поколения
Наука и техника Азия
00:12
ЧП на ВДНХ: загорелся один из павильонов
Новости Москвы Пожары
02:41
Проиграли бой за Донбасс
В мире Статьи
00:18
Самолет встал на нос при посадке на пляже
Происшествия
00:22
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Армия Ближний Восток
03:21
Медведев упрекнул Украину
Политика Конфликты
00:30
«Пришлось отколошматить»: Воробьев о драке с Куценко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение