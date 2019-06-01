Помпео считает, что НАТО является важным инструментом для устрашения России

Германия взяла на себя обязательство повысить военные расходы до 2% от ВВП страны, и она должна выполнить то, что однажды пообещала. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в опубликованном в субботу интервью газете Bild.

"Правительство ФРГ дало обещание о 2%, и граждане должны требовать, чтобы правительство выполнило свое обещание", — сказал он.

По мнению Помпео, " НАТО является очень важным инструментом для устрашения России". "Германии с ее возможностями и благосостоянием следует понять, что она должна внести вклад, как минимум выполнить то, что сама пообещала", — добавил госсекретарь.

Он также отметил, что США рассчитывают на большую активность Германии и в вопросе сдерживания амбиций Ирана на Ближнем Востоке. "Мы надеемся, что Германия будет больше делать. Правительство ФРГ осознает угрозу, исходящую от ракетной программы [Ирана], и региональную агрессию, она реальна", — утверждал Помпео. "Свободные демократии обязаны защищать мир от этой угрозы, и я рассчитываю, что Германия как партнер будет участвовать в этом", — добавил он.