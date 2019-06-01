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Умер Фрэнк Лукас 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Фото: Википедия
Умер известный американский гангстер и криминальный авторитет в возрасте 88 лет Фрэнк Лукас. Об этом сообщает Deadline.
Как пишет издание, он был организатором перевозок героина во время войны во Вьетнаме с помощью американских самолетов ВВС.
В 1976 году его арестовали и сначала приговорили к 70 годам лишения свободы, однако позже отпустили по УДО. В 1984 году он был вновь пойман и осужден на семь лет за попытку обменять наркотические вещества. Фрэнк Лукас был освобожден из тюрьмы в 1991 году.
Стоит отметить, что про Лукаса даже сняли фильм в 2007 году — "Гангстер", где сценарий строился по рассказам самого Лукаса, а главную роль в фильме сыграл известный актер Дензел Вашингтон.
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В мире , США , Вьетнам
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