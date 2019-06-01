Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» переворотом

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.

"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", — написал Розенко в фейсбуке, сопроводив пост фотографией бывшего депутата Рады от "Партии регионов" Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.

Вице-премьер назвал противников нового закона "проходимцами" и намекнул на то, что им придется уехать в Россию, напомнив о судьбе сторонников экс-президента Виктора Януковича

"Даже и не думай…те (выражение президента Владимира Зеленского. — прим. ред.)! Можем повторить", — заключил Розенко.

В конце апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года.

Зеленский ранее обещал, что после официального вступления в должность намерен тщательно проверить закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

Как заявило постоянное представительство России при ОБСЕ , принятый закон противоречит Минским соглашениям по Донбассу и нацелен на их подрыв.