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Вице-премьер Украины пригрозил «новой власти» переворотом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил "новой власти" страны переворотом в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.
"Для "новых русских" новой власти на Украине. В свое время один "фунт" (на фото) для одного президента (не на фото) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", — написал Розенко в фейсбуке, сопроводив пост фотографией бывшего депутата Рады от "Партии регионов" Вадима Колесниченко, одного из авторов закона о региональных языках.
Вице-премьер назвал противников нового закона "проходимцами" и намекнул на то, что им придется уехать в Россию, напомнив о судьбе сторонников экс-президента Виктора Януковича.
"Даже и не думай…те (выражение президента Владимира Зеленского. — прим. ред.)! Можем повторить", — заключил Розенко.
В конце апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года.
Зеленский ранее обещал, что после официального вступления в должность намерен тщательно проверить закон о языке на предмет соблюдения прав и интересов граждан.
Как заявило постоянное представительство России при ОБСЕ, принятый закон противоречит Минским соглашениям по Донбассу и нацелен на их подрыв.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что подобные шаги киевских властей идут вразрез с международными нормами и усугубят раскол внутри страны.
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В мире , Видео , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Вадим Колесниченко , МИД , ОБСЕ , Верховная Рада
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