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Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне 

Газета.Ru 1 час назад
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом пишет Asahi со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Москве и Токио не удалось преодолеть разногласия, связанные с вопросами безопасности и некоторыми историческими моментами.
Уточняется, что японская сторона намерена продолжать переговоры по мирному договору в долгосрочной перспективе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал озабоченность Японии в связи с российской военной активностью на Южных Курилах.
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В мире , Видео , Политика , Сергей Лавров , Япония
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