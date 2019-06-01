Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.

Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня.

"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты о ее критике в его отношении.

"Это прекрасно, я уверен, что она отлично справится", — добавил президент США, комментируя то, что она стала частью королевской семьи.

Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.