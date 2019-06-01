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Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган "злобной" за ее высказывания о нем в прошлом, но выразил надежду на то, что она отлично справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри, пишет британская газета Sun.
Трамп посетит Великобританию с государственным визитом 3-5 июня.
"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста газеты о ее критике в его отношении.
"Это прекрасно, я уверен, что она отлично справится", — добавил президент США, комментируя то, что она стала частью королевской семьи.
Американская актриса Меган Маркл до того, как вышла замуж за принца Гарри, очень критически отзывалась о Трампе.
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В мире , Видео , принц Гарри , Дональд Трамп , США
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